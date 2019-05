Il Como non fa sconti, Caronnese sconfitta

(Foto Facebook – Como 1907)

Il Como si dimostra grande, vince 1-0 sul campo della Caronnese e chiude il campionato con la cifra record di 89 punti.

Grande domenica di calcio al “Comunale” di Caronno Pertusella, che ha fatto registrare il sold out, anche grazie al gran numero di tifosi lariani presenti.

La partita, ben giocata da entrambe le squadre, è stata decisa dalla rete di Cicconi al 17’ del primo tempo.

TABELLINO CARONNESE-COMO 0-1 (0-1) Marcatori: 16′ pt Cicconi (CO) CARONNESE: Barlocco, Mandracchia (25′ st Spampatti), Baldo, Di Munno, Braccioli, Manti, Roveda, Barbera (16′ st Cazzaniga), Ciceri (16′ st Pittarello), Corno (34′ st Villanova), Piraccini. A disposizione: Beretta, Gattoni, Rinaldi. Allenatore: Mazzoleni COMO: Bizzi, Tononelli, Di Jenno, Anelli (8′ st Sbardella), Gentile, Gabrielloni, Cicconi (16′ st Bovolon), Gobbi (26′ st Fusi), Ferrari, Borghese, Raggio. A disposizione: Piccirillo, De Nuzzo, Celeghin, Loreto, Buono, Dell’Agnello. Allenatore: Boldini Arbitro: Molinaro Sez. di Lamezia Terme (Signore e Pavone) Ammoniti: Ferrari (Como), Borghese (Como), Manti (Caronnese)

L’ultima giornata ha dato anche gli ultimi verdetti. Il Mantova ha terminato il campionato a quota 83 punti blindando il secondo posto e ora aspetta la Caronnese per il primo turno dei playoff.

La Pro Sesto ha vinto 2-1 a Caravaggio confermandosi terza forza e sarà opposta al Rezzato, sconfitto 3-1 a Seregno, per gli spareggi promozione.

I playout vedranno opposte Legnago – Villafranca e Darfo Boario – Ambrosiana. Già sicure della retrocessione Ciserano e Olginatese.

RISULTATI: Ambrosiana – Ciserano 2-2; Caravaggio – Pro Sesto 1-2; Caronnese – Como 0-1; Darfo Boario –Pontisola 3-1; Scanzorosciate – Olginatese 4-0; Seregno – Rezzato 3-1; Sondrio – Legnago 1-2; Villafranca – Mantova 0-0; Virtus Bergamo – Villa d’Almè 1-1. CLASSIFICA: Como 89; Mantova 83; Pro Sesto 69; Rezzato 65; Caronnese 59; Virtus Bergamo 45; Sondrio 44; Seregno 43; Villa d’Almè 41; Caravaggio, Pontisola 40; Scanzorosciate 39; Legnago 38; Darfo Boario 35; Ambrosiana 33; Villafranca 31; Ciserano 26; Olginatese 19.

Verdetti: Como in Serie C. Playoff: Mantova – Caronnese e Pro Sesto – Rezzato. Playout: Legnago – Villafranca e Darfo Boario – Ambrosiana. Retrocesse in Eccellenza: Olginatese e Ciserano.