Caronnese, a Mantova serve l’impresa

Dopo la lunga stagione, conclusa con il quinto posto, la Caronnese inizierà domenica 12 maggio (ore 16.00) l’avventura playoff.

I rossoblu faranno visita al Mantova, secondo in classifica, sconfitto dal Como nel testa a testa per il primato che ha caratterizzato tutta la stagione.

Sarà gara secca al “Martelli”, con la Caronnese che avrà a disposizione un solo risultato: la vittoria. I virgiliani di fatti avanzeranno al secondo turno dei playoff sia con il successo, sia con il pareggio.

Servirà un’impresa alla Caronnese contro una corazzata costruita per vincere il campionato. I 24 punti di distacco tra le due squadre in graduatoria (83 il Mantova, 59 la Caronnese) lasciando pensare che la gara potrebbe essere a senso unico, ma i rossoblu in questa stagione hanno dimostrato di avere le possibilità per fare il colpo.

Dall’altra parte del tabellone playoff saranno di fronte – stesso giorno, stessa ora – Pro Sesto e Rezzato al “Breda” di Sesto San Giovanni.