Corri, cammina e pedala con Run12

Domenica 12 maggio dalle ore 9.30 (alle 8.30 apertura delle registrazioni) partendo dal Parco Berrini di Ternate, sarà possibile scoprire i 12 km del percorso che costeggiano il lago lungo la pista ciclopedonale, immersa nella natura, tra boschi e passerelle sull’acqua.

Una gara non competitiva per sportivi e famiglie con corsa o camminata intorno al Lago di Comabbio di circa 12 km con cui gli organizzatori intendono sensibilizzare grandi e piccoli sulla correlazione tra attività fisica e salute.

Le oltre persone previste potranno scegliere come percorrere il percorso: di corsa, per chi è più allenato, camminando o infine in bicicletta, solo per i bambini sotto i 12 anni. Prima e dopo il giro del Lago, sono previste alcune iniziative gratuite aperte a tutti gli iscritti in collaborazione con il poliambulatorio specialistico e di prevenzione sanitaria di Brebbia.

Partenza e arrivo sono previsti al Parco comunale di Ternate (via Roma); accanto all’area partenza-arrivo è prevista una zona adibita alla registrazione e alle attività sportive pre e post manifestazione.Costo di iscrizione: adulti 15 euro. Gratis i bambini sotto i 12 anni (con possibilità di gareggiare in bicicletta)