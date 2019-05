“Duello” sul Parco dei Pioppi, si sfidano le candidate sindaco

A Bodio Lomnago l’area Feste nel Parco dei Pioppi diventa argomento di campagna elettorale.

«In questi giorni sto incontrando tantissimi cittadini – dice Angela Daverio, candidato Sindaco per Bodio Lomnago Viva – e propongo le nostre idee, a partire dalla Sala Polivalente e dalla riapertura del centro sportivo della Rogorella, per rendere Bodio Lomnago una comunità viva con luoghi dove riunirsi e stare insieme.

Sull’Area Feste riceviamo tante domande: c’è un progetto preciso, inserito nella variante al PGT, approvato dalla giunta a febbraio a cui noi ci siamo sempre opposti. Ora chi spiega questi fatti viene accusato di creare fake news. Mi sembra un po’ troppo. La verità è che forse dà fastidio che il nostro lavoro stia facendo emergere un grande dissenso verso questa opera che distruggerebbe del verde pubblico, creando debiti e disturbo ai residenti».

«L’amministrazione dice che non è prevista nessuna ciclabile in mezzo al filare del Parco dei pioppi e io ne sono contenta –prosegue Daverio – Io però ho l’abitudine di leggere i documenti ufficiali e lì la nuova ciclabile è tracciata. Ora la domanda che faccio è: se chi ha fatto la variante – e l’ha fatta adottare in tutta fretta a fine mandato – non la vuole, chi l’ha disegnata? Una manina ha avuto accesso al PGT all’insaputa dell’amministrazione? Francamente lo trovo preoccupante».

Un passaggio anche sulla recente edificazione in via Beltrami: «Anche in quel caso penso si sarebbe potuta fare più attenzione e proporre scelte diverse. Le nuove costruzioni utilizzano i parametri del PGT perché i permessi per costruire, chiusa la vecchia convenzione, sono stati concessi nel 2018. Quindi questa stessa amministrazione poteva intervenire, proponendo qualcosa di differente alla proprietà. Ma forse proprio questo è mancato: la volontà di fare diversamente».

Sulla questione area feste replica il sindaco Eleonora Paolelli (a sinistra nella foto con Angela Daverio), candidata nella lista Cittadini in Movimento: «Sostengo che “Bodio Lomnago Viva” diffonda notizie false perché è così. Parlano del progetto nel Parco dei Pioppi deviandolo da quello che è il principio ispiratore. Il progetto di fattibilità esiste, lo abbiamo redatto ma è nel cassetto. È un progetto rivedibile, modulabile e soprattutto che non prevede in alcun modo la cementificazione di alcuna area del paese. Non c’è una nuova pista ciclabile perché quella esiste già e costeggia il lago.

Partiranno invece oggi o domani i lavori per il passaggio pedonale che congiungerà il parco dei Pioppi con la strada che scende al lago (qui la posizione del gruppo consiliare di opposizione ndr). A quel progetto abbiamo sempre creduto, lo abbiamo fortemente voluto e si farà. Diverso il discorso della Sala Polivalente – dice ancora la Paolelli- : il progetto prevede la realizzazione di una struttura a nord del parco che abbia anche un’area per accogliere i reperti archeologici dei nostri siti Unesco. Ribadisco: è solo una proposta, niente di più. Dobbiamo trovare i soldi e fare una bando».

Angela Daverio infine invito la Paolelli ad un confronto: «In questi anni non c’è stato nemmeno un incontro pubblico sul PGT al di fuori del Consiglio Comunale. Questo sabato, 18 maggio, alle 18.30 presentiamo la lista a “Le Pine” a Lomnago. Propongo alla Sindaca di confrontarci, sarà nostra ospite: l’aperitivo conclusivo lo offriamo noi».

«Grazie no – replica il sindaco -. Concordiamo insieme un giorno ed un luogo. Facciamo un confronto pubblico con tutti i cittadini di Bodio Lomnago. Angela Daverio sa dove trovarmi: in Comune dove sono stata per tutti questi cinque anni».