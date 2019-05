Exit poll con i primi risultati. La Lega al 27-30%, Pd al 21-25%, M5S al 18-23%

Chiuse le urne parlano i primi exit poll realizzati con le dichiarazioni di un campione di elettori appena uscite dai seggi. I primi dati arrivano dalla lunga maratona de La7.

La Lega non confermerebbe i pronostici arrivando al 26,5-29,5% Il M5S avrebbe preso il 20-23% mentre il Pd si colloca tra 21-24%.

Secondo gli exit poll Opinio per la Rai, la Lega avrebbe preso tra il 27 e il 31 per cento, il Pd – tra il 21 e il 25 per cento – sorpassando il M5S con il 18,5-22,5 per cento.

AFFLUENZA

Alle ore 19, al secondo rilevamento, la media nazionale è del 43, 58% per le europee e 55,10% per le amministrative. In provincia di Varese il dato delle europee è del 48,51% (dato precedenti elezioni 47,94%), mentre si alza per le amministrative, raggiungendo il 52,62%.

Il dato dell’affluenza è particolarmente importante nei comuni in cui si è presentato un solo candidato sindaco. Se alle urne non si dovessero presentare il 50% + 1 degli aventi diritto in questi comuni arriverà un commissario prefettizio. In ogni caso la soglia è stata già raggiunta a Ranco, Comabbio, Cazzago, Cadrezzate, Masciago Primo, Rancio Valcuvia, Duno, Malgesso, Ferrera e Bisuschio

Alle 12, a livello nazionale, hanno votato il 16,72% degli aventi diritto per le elezioni europee e il 21,92% per le amministrative. In provincia di Varese il dato è in linea: l’affluenza è del 19,31 per le europee e del 21,59% per le comunali. A spiccare è Cavaria con Premezzo: qui alle 12 si erano già recati alle urne il 36,66% degli elettori, quasi il doppio della media nazionale. In fondo alla classifica c’è invece Marchirolo con solo il 10,01% degli aventi diritto.