Farmaci dopanti e soldi, 52enne di Sumirago in manette

Nascondeva in casa centinaia di pasticche di nandrolone e decine di fiale dello stesso prodotto, vietato perchè considerato dopante, oltre a 30 mila euro in contanti considerati probabile provento dello smercio illegale della sostanza.

Per questo motivo un operaio 52enne di Sumirago è finito in manette ieri, a seguito di un’operazione dei Nas di Milano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per un’inchiesta della Procura di Milano.

Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, Francesca Parola, ha subito inviato gli atti al Gip per la convalida dell’arresto.