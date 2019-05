Fenegrò – Legnano, prosegue la rincorsa alla Serie D

Continua la corsa verso la Serie D. Dal Girone A di Eccellenza sono rimaste in corsa Fenegrò e Legnano, che saranno di fronte sabato 11 maggio (ore 16.00) al centro sportivo comunale di Fenegrò per il secondo turno dei playoff.

Ai comaschi basterà il pareggio, forti del secondo posto finale in classifica, mentre i lilla dovranno per forza vincere per proseguire la corsa verso la massima serie dei dilettanti.

La squadra che uscirà vincitrice da questa sfida approderà alla fase nazionale dei playoff per la Serie D.