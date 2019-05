Una festa per Tornavento, il piccolo borgo più votato

«Un luogo di oggettiva bellezza che concilia anche la spiritualità». Le parole di Don Gianbattista, il parroco di Lonate Pozzolo, ben raccontano la magica atmosfera che si respira a Tornavento, la piccola località più votata dai lettori di VareseNews nell’ambito del contest dedicato ai piccoli borghi più belli della provincia di Varese.

Galleria fotografica Borgo più bello: la festa a Tornavento 4 di 40

La giornata di oggi è stata l’occasione per premiare ufficialmente la frazione di Lonate e per trascorrere un pomeriggio di festa insieme alla comunità locale e ai tanti visitatori che frequentano il paese e la sua caratteristica piazzetta. LA DIRETTA DELLA PREMIAZIONE



Durante la cerimonia il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, ha presentato l’iniziativa che ha raccolto il voto di oltre 35mila lettori e permesso di scoprire e valorizzare molti piccoli angoli suggestivi del territorio. Al sindaco Nadia Rosa, è stata consegnata la stampa della cartolina ufficiale del concorso, tratta da una foto di Luca Sacchet, e la targa dedicata. VareseNews ha consegnato inoltre alla scuola materna Parravicino un contributo per l’attività dell’asilo.

«Tornavento è un posto speciale – ha detto il primo cittadino – e stiamo lavorando per continuare a mantenere tale questa bellezza e per rendere il paese ancora più fruibile e accessibile per chi vuole venire a visitarlo».

Al piccolo borgo vincitore e agli quattro finalisti (Masciago Primo, Cerro di Laveno, Castello Cabiaglio e Arcumeggia) è dedicato anche un libretto, edito da VareseNews, distribuito durante la giornata di oggi. Una piccola guida alla scoperta di queste splendide località che è possibile trovare in versione digitale qui.

Per l’organizzazione della giornata VareseNews ringrazia Comune e Pro Loco di Lonate Pozzolo, Tornavento Vive, Viva Via Gaggio, Autoport srl, Cavalieri del Fiume Azzurro e Tercio de Saboya.