Follia in pronto soccorso, esce e danneggia ambulanze e auto

Ancora un episodio di violenza e follia al Pronto Soccorso dell’ospedale di Gallarate.

È successo nella serata del 30 aprile, quando un 46enne della zona si è presentato al Sant’Antonio Abate lamentando una infiammazione e pretendendo un antidolorifico. Quando gli è stato negato, l’uomo ha dato in escandescenze: è uscito nel cortile interno al presidio ospedaliero e si è armato «con un pezzo di tombino», con cui ha colpito auto in sosta, ambulanze, una persona in transito, l’impianto di illuminazione pubblica, la Madonnina nel cortile.

Sul posto è intervenuta la Volante del commissariato di Gallarate: gli agenti a fatica sono riusciti a contenere l’uomo, ancora agitatissimo. Lo stesso agente ha avuto una prognosi di tre giorni (per questo all’aggressore è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale).

Il protagonista è un 46enne della zona, in cura al Sert per dipendenza da alcol e già sottoposto al divieto d’ingresso a Gallarate. Il processo per direttissima si è tenuto al tribunale di Busto Arsizio nella mattina del 2 maggio: convalidato l’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di firma, con conferma della misura di allontanamento da Gallarate.

Risale allo scorso gennaio l’ultimo, grave episodio: dopo il suicidio di un uomo, un parente aveva devastato il Pronto Soccorso, terrorizzando i presenti.