Si toglie la vita in pronto soccorso, i suoi parenti danno in escandescenze

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 gennaio, all’ospedale di Gallarate dove un giovane trentenne si tolto la vita buttandosi dal quinto piano.

Il giovane si era presentato in pronto soccorso accusando un malore. Nell’attesa, durata circa un’ora, ha deciso di farla finita, è salito al quinto piano del padiglione accanto e si è gettato di sotto.

I parenti, avvisati, sono arrivati subito, ma hanno avuto una reazione imprevedibile: urla, minacce pesanti, un’infermiera aggredita e gesti violenti che hanno mandato in frantumi alcune vetrate. A quel punto sono state allertate le forze dell’ordine intervenute tempestivamente anche per mettere in sicurezza le altre persone ius attesa di una visita in PS. Prima i vigili della polizia locale e poi gli agenti di polizia che erano già sul posto accanto al giovane senza vita.

I locali del pronto soccorso sono chiusi mentre è stato chiesto al 118 di dirottare momentaneamente altrove le ambulanze. Occorreranno alcune ore per ripristinare la situazione e riprendere l’attività di assistenza.

Il giovane si era già presentato in passato al pronto soccorso ed era seguito dal Sert.