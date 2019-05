Furti in abitazione e d’auto, 39 arresti

Si è conclusa l’operazione “Ultima”, condotta dai carabinieri di Novara, che nella nottata ha visto l’esecuzione di sette ordinanze di custodia cautelare (6 in carcere ed 1 agli arresti domiciliari) emesse dall’autorità giudiziaria per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed al riciclaggio a carico di un gruppo di cittadini albanesi specializzati nello smontaggio di autovetture rubate: le loro basi operative sono state individuate in due capannoni ubicati in Trezzano Sul Naviglio (MI) e Legnano (MI), ove sono stati sequestrati i pezzi di almeno trenta autovetture già sezionate dagli indagati.

Le precedenti fasi dell’operazione, durata circa 18 mesi, avevano già portato all’arresto di 32 persone, suddivise in sette distinte “batterie” indipendenti tra loro, ritenute responsabili di 70 furti commessi in danno di abitazioni ed esercizi pubblici ubicati nel nord ovest del territorio nazionale.