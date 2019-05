Furto di giochi al Gigante, arrestato ventitreenne

Arresto in flagranza per furto di videogiochi.

È successo ieri nel tardo pomeriggio quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno fatto scattare le manette ai polsi di un giovane 23enne di Carnago con precedenti di polizia, accusato ora di furto aggravato.

Il giovane è stato fermato presso il centro commerciale “il Gigante” di Daverio accusato di aver sottratto alcuni giochi per consolle, oltre ad un joystick, per il valore commerciale di 300 euro, dopo aver rimosso le apposite placche antitaccheggio.

Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. Oggi la direttissima per la convalida.