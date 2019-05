Il futuro del polo chimico? Una serata per discuterne

A seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ha bocciato il Piano Attuativo del Polo Chimico ex-Montedison sul territorio Olgiatese il comitato Valle Olona Respira chiama a raccolta cittadini e amministratori locali.

L’appuntamento è per lunedì 13 maggio quando al “Circolo Rurale Cooperativo” del Buon Gesù (Corso Sempione ang. via Toti a Olgiate Olona) si riaccenderanno i riflettori sul tema. L’appuntamento è organizzato per “chiedere agli Amministratori di Castellanza e Olgiate Olona -si legge nel volantino dell’iniziativa- quali iniziative intendono assumere al fine di arrivare ad un progetto che punti ad un recupero dell’area nel suo insieme e che, nel rispetto della salute della Nostra Comunità, garantisca uno sviluppo compatibile con l’ambiente”.

Proprio per questo motivo all’incontro sono stati invitati sia gli amministratori attualmente in carica sia quelli che puntano ad esserlo (il 26 aprile ad Olgiate Olona si rinnova l’amministrazione comunale).