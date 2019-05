Giornalismo in lutto, è morto Vittorio Zucconi

(Foto e fonte Wikipedia)

Si è spento nella notte italiana a Washington il giornalista Vittorio Zucconi.

Aveva 74 anni e dal 2002 aveva ricevuto la cittadinanza statunitense.

Viene ricordato in particolare per la sua attività di corrispondente ed editorialista per la Repubblica dagli Stati Uniti ed è riuscito a raccontare la realtà oltreoceano agli italiani per più di un decennio.

Zucconi è stato direttore dell’edizione web di Repubblica dalla creazione fino al 2015 ed è stato direttore dell’emittente Radio Capital fino al 2018.

Proprio Repubblica ha dato la notizia, con un pezzo firmato da Ezio Mauro.