Gli studenti e l’Anpi insieme per ricordare Angioletto Castiglioni e il valore della libertà

L’ANPI e il comune di Busto Arsizio ricorderanno il significato della libertà e la figura di Angioletto Castiglioni, il partigiano bustocco che per oltre 60 anni ha rappresentato la memoria dei campi di concentramento nazisti e la Resistenza in città.

Giovedì 16 maggio, al Teatro Manzoni, dalle 10:45 si terrà l’evento “Libertà e dintorni, dal 25 aprile la libertà di ogni giorno” promosso dall’associazione nazionale dei partigiani e dal “Tavolo delle Scuole” del Comune di Busto Arsizio.

L’incontro, che sarà aperto dai saluti del sindaco, Emanuele Antonelli e dell’assessore all’Istruzione pubblica Gianluigi Farioli, si articolerà in due momenti concatenati dall’amore di Angioletto per la libertà e per la democrazia, alla base della nostra Costituzione:

Il ricordo di Angioletto Castiglioni “Angioletto, sulle ali della libertà” a cura delle Scuole superiori di Busto Arsizio (IPC Verri – Liceo Candiani/Bausch – Liceo scientifico Tosi – ISIS Crespi) e a seguire, la lectio magistralis del prof. Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, su “La Costituzione repubblicana: costruire insieme l’Italia del futuro” introdotta dal Presidente dell’ANPI Giovanni Castiglioni, Avv. Liberto Losa.

L’ingresso sarà riservato agli studenti ed ai docenti delle Scuole superiori cittadine.