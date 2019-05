“Grazie Massimo, ci hai regalato un sogno”

La campagna elettorale è sospesa. Fino a domani sera, la politica rimane fuori dai confini di Malnate. Oggi è solo il giorno del dolore e della preghiera per salutare Massimo Pavesi che se n’è andato all’improvviso.

La comunità di Malnate si è stretta idealmente ai famigliari del candidato del centro destra, stroncato da un infarto proprio al termine del suo primo discorso elettorale. « Sono stata l’ultima a parlare con te – ricorda con la voce rotta dall’emozione Franca Zanon – dopo il tuo primo discorso ufficiale. Eri felice perché eri riuscito nel tuo intento, con lo stile che ti contraddistingueva pacato ma determinato, a diventare il candidato sindaco. Ricordo i tre anni all’opposizione, i temi del disagio e degli anziani sempre al centro dei tuoi interventi. Anche gli avversari politici vedevano in te un interlocutore intelligente e capace. La condivisione era il tuo pallino a dimostrazione di un carattere generoso. Tu amavi intensamente la vita e oggi ci hai lasciato qui a chiederci se c’è qualcosa dopo questo grande dolore. Grazie per tutto, ci hai donato un sogno».

È forte il dolore di chi ha visto finire all’improvviso un entusiasmo che era appena iniziato e aveva contagiato l’intera squadra di Massimo Pavesi: « Avevi accettato il ruolo attivo nell’amministrazione del Comune – ha raccontato Marco Damiani – con entusiasmo pur ammettendo che, fino a quel momento, non avevi mai varcato la porta del municipio se non per rinnovare la carta di identità. Il tuo impegno in questi anni ha fatto emergere temi che abitualmente rimangono nascosti, legati agli ultimi e ai bisognosi».

A porgere l’ultimo saluto a Massimo Pavesi sono arrivati molti dei candidati coinvolti nella prossima tornata elettorale, a partire dai candidati sindaco. C’erano anche Matteo Bianchi della Lega e Samuele Astuti del PD oltre all’attuale primo cittadino Olinto Manini.

Le parole di commiato al termine di una cerimonia celebrata dal parroco don Andrea, giunto a Malnate lo scorso anno e, per sua stessa ammissione, poco al corrente della vita di Massimo Pavesi. Alla fine della cerimonia, la salma è partita alla volta del Milanese.