Colpito da un malore Massimo Pavesi, il candidato sindaco per Malnate

Massimo Pavesi, il candidato sindaco indicato dalla coalizione di centrodestra per le elezioni comunali, ha avuto un malore durante una serata organizzata nella sala consiliare di via De Mohr.

È successo nella serata di mercoledì 17 aprile alle 21.40. Sul posto per soccorrerlo sono giunti gli operatori del soccorso sanitario con un’ambulanza e un’automedica. Pavesi è stato trattato sul posto con il defibrillatore installato in sala consiliare e poi trasportato d’urgenza in pronto soccorso.

Massimo Pavesi, imprenditore malnatese di 64 anni, stava partecipando ad una serata di presentazione dei candidati della Lega malnatese.

Secondo la testimonianza dei presenti Pavesi ha fatto il suo intervento e poco dopo si è accasciato a terra improvvisamente. I primi a prestargli soccorso sono stati due infermieri e un medico presenti in sala e all’arrivo dell’ambulanza è stato caricato e trasportato al pronto scorso dell’ospedale di Circolo.