Il centrodestra ha scelto: sarà ancora Massimo Pavesi il candidato sindaco

Sarà ancora Massimo Pavesi il volto del centrodestra malnatese.

Dopo lunghissime trattative il nome di Pavesi è quello che ha permesso alla coalizione di rimanere unita. Come tre anni fa, quindi, sarà il malnatese doc Pavesi il candidato sindaco che dovrà provare a togliere lo scettro al centrosinistra.

Queste le motivazioni che hanno portato alla conferma del candidato, che in questi tre anni di ultima legislazione si è contraddistinto per il proprio impegno in consiglio comunale, incarnando al meglio il termine “opposizione”.

«Lega, Forza Italia e lista Civica Pavesi hanno individuato – spiegano dalla coalizione – come candidato Sindaco a Malnate Massimo Pavesi. La scelta è la sintesi delle risorse umane che la Lega e Forza Italia hanno compiuto facendo un passo indietro pur avendo personalità conosciute e gradite ai malnatesi. Il senso di responsabilità di tenere unito il centrodestra è stato e sarà lo strumento ideale per liberare Malnate dalla pessima gestione politico-amministrativa del centro sinistra. Certi che a breve anche Fratelli d’Italia condividerà la scelta del candidato e il programma dando un ulteriore segnale di coesione».

Nei prossimi giorni avverrà la presentazione ufficiale del candidato Massimo Pavesi alla cittadinanza.