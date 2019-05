Non ce l’ha fatta Massimo Pavesi

Con un post su Facebook Maria Grazia Merlo, medico e compagna di lista, ha dato la notizia della morte di Massimo Pavesi, il candidato sindaco a Malnate per la coalizione di centrodestra.



Sessantaquattro anni, imprenditore, noto amministratore comunale, pavesi era stato colpito da un grave malore la sera del 17 aprile proprio durante una serata elettorale di presentazione dei candidati della Lega nella sala consiliare di via De Mohr, a Malnate.

Dopo il malore Pavesi venne soccorso da personale medico e dal 118 e venne ricoverato alla terapia intensiva dell’ospedale di Varese: attorno a lui si strinse l’affetto di colleghi e avversari politici e di molti cittadini della società civile malnatese.

Un filo di speranza interrotto nel primo pomeriggio di oggi, primo maggio: «Oggi Massimo Pavesi ha dato il meglio di sé: ha donato i suoi organi per dare la vita ad altri. Con dolore ma con certezza che i suoi valori passino a tutti noi lo ricordiamo come persona integerrima, imprenditore ed ultimamente come attento amministratore locale della minoranza del Comune di Malnate. Siamo vicini ad Anna e ai suoi famigliari», scrive Maria Grazia Merlo in un post.