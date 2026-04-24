Malnate perde Alessandro Poggi, una vita dedicata agli altri

(Foto dalla pagina facebook del gruppo alpini di Malnate)

Malnate piange Alessandro Poggi, 68 anni, scomparso il 23 aprile 2026. Una vita spesa al servizio della comunità: il suo nome era legato a più realtà del territorio, ciascuna diversa dall’altra per natura e vocazione, tutte accomunate dalla stessa logica del dono.

Da quasi dieci anni Poggi collaborava con il Comitato Soci Coop di Malnate, dove seguiva in particolare due progetti rivolti alle fasce più fragili: “Due Mani in più” e “Dona la spesa”, iniziative di raccolta e redistribuzione alimentare che richiedono presenza costante e discrezione. Era inoltre nel gruppo Alpini di Malnate, altra realtà radicata nel tessuto civico della città. Faceva parte anche del gruppo di volontariato “Nonni vigili“, che oggi lo saluta sui social con un messaggio di cordoglio per la famiglia.