Malnate perde Alessandro Poggi, una vita dedicata agli altri
I funerali si terranno sabato 25 aprile alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Malnate
(Foto dalla pagina facebook del gruppo alpini di Malnate)
Malnate piange Alessandro Poggi, 68 anni, scomparso il 23 aprile 2026. Una vita spesa al servizio della comunità: il suo nome era legato a più realtà del territorio, ciascuna diversa dall’altra per natura e vocazione, tutte accomunate dalla stessa logica del dono.
Da quasi dieci anni Poggi collaborava con il Comitato Soci Coop di Malnate, dove seguiva in particolare due progetti rivolti alle fasce più fragili: “Due Mani in più” e “Dona la spesa”, iniziative di raccolta e redistribuzione alimentare che richiedono presenza costante e discrezione. Era inoltre nel gruppo Alpini di Malnate, altra realtà radicata nel tessuto civico della città. Faceva parte anche del gruppo di volontariato “Nonni vigili“, che oggi lo saluta sui social con un messaggio di cordoglio per la famiglia.
«Caro Alessandro, hai posato lo zaino sulla più alta vetta, la vetta del Paradiso – è il ricordo del gruppo alpini di Malnate – Ci mancherà il tuo sorriso, la tua calma il tuo modo gentile di stare accanto agli altri senza mai alzare la voce. Sei stato un uomo buono, un alpino vero. Grazie per ciò che sei stato per tutti noi. Riposa in pace, fratello»
Alessandro Poggi lascia la moglie Ombretta e le figlie Milena e Noemi, insieme ad Alessio, Nicholas e Zelda.
I funerali si terranno sabato 25 aprile alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Malnate, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle 14. Al termine della funzione la salma sarà portata al crematorio.
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