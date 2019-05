La francese Lactalis punta al Parmigiano Reggiano

La multinazionale francese Lactalis, già proprietaria di Parmalat, sta trattando per l’acquisizione del gruppo Nuova Castelli, azienda leader nazionale nell’esportazione di Parmigiano Reggiano e di prodotti dop lombardi, che dà lavoro a circa 1.000 persone distribuite su circa 20 impianti in Italia – tra cui Abbiategrasso e Pavia – all’estero, per un giro d’affari di 460 milioni.

La Coldiretti è molto preoccupata e sottolinea la necessità di «fermare la svendita del Parmigiano Reggiano ai francesi per non ripetere gli stessi errori commessi in passato». Il pensiero naturalmente va alla cessione della Parmalat e di altri marchi nazionali come Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cadermartori, ovvero 1/3 del mercato nazionale del settore lattiero caseario.

«L’operazione – sottolinea Coldiretti – rafforzerebbe l’egemonia francese mettendo le mani su prodotti italiani a denominazione di origine (Dop) più venduti nel mondo, dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano, fino al Gorgonzola, al Taleggio, alla Mozzarella di bufala campana e al Pecorino Toscano».

La trattativa preoccupa non poco le associazioni di categoria e anche l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi. «Le multinazionali francesi detengono il 30% del mercato nazionale in comparti strategici del settore lattiero caseario – ha dichiarato Rolfi – È necessario procedere alla approvazione della legge di tutela dei marchi storici per evitare che i colossi stranieri possano rafforzare posizioni egemoniche nel settore agroalimentare italiano, determinando così il futuro della nostra agricoltura».