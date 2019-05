Sono in corso le adesioni per la grande pizzoccherata di Agra in programma per domenica 19 maggio.

L’evento, organizzato dall’ampi di Luino si terrà il prossimo 19 maggio presso la struttura della proloco.

Le prenotazioni si raccolgono entro mercoledì 15 maggio ai seguenti recapiti telefonici: Elda: 3351442643; Emilio: 3356348816; Giovanni: 3477383878; Isabella: 3341332815; Nicoletta: 3385710896.

Contributo: € 20