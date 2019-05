La grandine imbianca la provincia

È stato un sabato 11 maggio caratterizzato dalla grandine che, a partire dal tardo pomeriggio, ha impegnato soprattutto nel sud della provincia i Vigili del Fuoco con diverse squadre. Almeno dieci gli interventi in particolare a Busto Arsizio, Gallarate e Cardano al Campo. causa una forte perturbazione che ha colpito il territorio. In alcune zone la grandinata ha lasciato al suolo diversi centimetri di ghiaccio.

Sulla superstrada 336, in direzione Busto Arsizio, è stata chiusa l’uscita di Casorate Sempione per un albero caduto in mezzo alla carreggiata. A Gallarate, a Madonna in campagna e in centro, si segnalano due interventi in altrettanti supermercati per allagamento. Allagato anche il sottopasso di via Schuster tra Gallarate e Cardano al Campo.