La Openjobmetis stronca Pistoia e resta in corsa per i playoff

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Per sé, per continuare a inseguire un posto playoff, per salutare (speriamo sia un arrivederci) i tifosi, per chiudere la regular season con un record positivo, per castigare chi, fuori dal campo (Moretti) ha ingaggiato una guerra legale a distanza.

La Openjobmetis batte, anzi stronca Pistoia (98-70) spedendo in A2 la formazione toscana arrivata a Masnago in modo davvero troppo arrendevole per poter impensierire il complesso di Caja, che non è una corazzata ma ha organizzazione, difesa e volontà da fare invidia a molti.

Galleria fotografica Pallacanestro Varese - OriOra Pistoia 98-70 4 di 53

Qualità che hanno permesso a Varese di chiudere avanti, con discreto margine, all’intervallo nonostante una prova offensiva fino a lì sotto tono: da lì in poi non c’è più stata partita, con i biancorossi di casa intenzionati a non lasciare scampo a quelli ospiti e – perché no? – a provare un po’ di meccanismi in vista delle partite che verranno. Proviamo a dirlo al plurale, perché questa sera la Openjobmetis è sesta a quota 32 punti ma non può dirsi soddisfatta: per essere sicuri di andare ai playoff servirà vincere a Bologna o, in alternativa, valutare i risultati delle altre che compongono un incredibile ingorgo.

Questa sera a Varese è andato tutto bene (tranne la prevedibile vittoria di Cantù su Torino) hanno perso Trento, Trieste e pure Avellino che però è la nostra “peppa tencia” perché la Sidigas vanta un 2-0 nei confronti diretti con Ferrero e soci. A oggi, dopo 29 giornate, solo cinque squadre sono già certe di andare alla griglia per lo scudetto. Prepariamoci al tutto per tutto.

Tornando sul parquet della Enerxenia Arena, fa piacere sottolineare la bella prova di Ronnie Moore, ex di turno finalmente ficcante, come quelle dei vari Natali, Salumu o dei soliti Cain e Scrubb. E poi c’è Avramovic, tornato in campo nel finale con quattro falli, giusto il tempo di infilare due triple siderali: se non saranno playoff, questa sarà stata l’ultima esibizione del serbo a Masnago. E la standing ovation che lo ha accompagnato in panchina a 15” dalla fine spiega a dovere il segno che il ragazzo di Cacak ha lasciato nel pubblico della Città Giardino. Per questo, anche per questo, sarebbe bello che non sia questa la gara di addio.

Per rivivere la garapotete rileggere il nostro live: CLICCATE QUI.