Moore torna protagonista e bomber. Avramovic a testa altissima

ARCHIE 6,5

Avvio con qualche difficoltà a prendere la mira, ma tutte le altre cose sono a posto segno che anche la testa funziona bene dopo lo spavento e il piccolo infortunio con Pesaro. Alla lunga sale fino alla doppia cifra e soprattutto si prende la briga di respingere più volte Krubally, con il quale anche all’andata furono scintille.

AVRAMOVIC 7

Non la sua miglior partita di questi tre anni a Masnago, ma chissenefrega. Aleksa ha comunque toccato le corde giuste a tutto il pubblico, replicando con giocate positive a un avvio difficile e insolitamente sbilenco. Quando ha iniziato a segnare, Varese se n’è andata, e il suo ultimo passaggio in campo è servito per infilare un paio di triple perfette per la sceneggiatura. Dai, facciamo che non è l’ultima!

IANNUZZI 6

Caja lo loda per l’impegno, noi meno ma ci affidiamo all’allenatore per dargli una sufficienzina. Però ci piacerebbe vedere anche da lui una partita alla – vedi sotto – Natali.

NATALI 7

Cresciuto a Montecatini, per lui questa partita equivale a ciò che per un varesino rappresenta la sfida a Cantù. E appena mette piede sul campo, ci tiene a rimarcarlo. 11 punti e 5 falli, il fioretto e la scimitarra, l’attacco e la difesa. Bravo NikNat.

SALUMU 7

Per lunghi tratti della partita sarebbe il nostro MVP in pectore, perché non fa rimpiangere l’Avramovic impantanato dell’avvio, perché ruba almeno tre palloni in modo impeccabile, perché se serve infila anche le triple. Poi il serbo cresce e il belga torna un po’ nei ranghi, ma il suo bel voto rimane.

SCRUBB 7

Letale per la difesa della Oriora, con quei tagli in area fatti di velocità e intelligenza e coronati da piccoli “arcobaleni” destinati al fondo del canestro toscano. Pecca solo al tiro pesante, anche quando tutto solo chiede a Cain di servirlo sull’arco, e l’impressione e che sia un pelo scarico di gambe. Ma forse è, appunto, solo una impressione: basti vedere con che foga schiacci un assist di Cain a partita già decisa.

TAMBONE 5 (IL PEGGIORE)

Continua a faticare, sembra un po’ stanco e un po’ sfiduciato. Con Ferrero compone il tandem in difficoltà di questa partita, ma se il capitano ha un’attenuante (vedi, di nuovo, qui sotto), l’esterno romano ha pochi alibi. Animo, che servirà anche il miglior Tambone a Bologna.

CAIN 6,5

L’omone Crosariol gli mette un po’ di paura in avvio e lo costringe a sbagliare un paio di palloni da sotto. Poi BigT prende le giuste misure, inizia a blindare la zona dei rimbalzi e chiude sfiorando la “doppia doppia”. Un’altra, consueta, giornata in ufficio.

FERRERO 5,5

Dicevamo, ha un alibi e cioé il metro arbitrale scelto dai tre signori confusi con il fischietto al collo. I contatti provocati dal Gianca sono tutti fallosi, quelli nell’altra metà campo sono giudicati regolari. Morale: il capitano resta in campo 6′ e deve spendere 4 falli che di fatto non lo lasciano giocare. Giudizio sospeso (ma è recidivo, quindi il “senza voto” si trasforma in 5,5).

MOORE 7 (IL MIGLIORE)

Finalmente un varesino che disputa la classica “partita dell’ex” come era accaduto all’andata con Dominique Johnson, ma a maglie invertite. Ronnie inizia bene, con due triple a segno, ci prende gusto e chiude a quota 21. Beh, manderà almeno un biglietto di ringraziamenti alla difesa pistoiese, troppo spesso impalpabile sull’arco. Poi, per carità, le partite perfette sono altre (4 perse, 2 soli assist), ma stavolta ci accontentiamo. MVP ALOEXPLOSIVE anche per i lettori della DirettaVn.