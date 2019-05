La Rocca di Moia vince con oltre il 90%

Turismo e natura, attenzione agli anziani e sviluppo locale. La ricetta di Cesare Moia puntata molto sulla protezione delle tradizioni locali è piaciuta ai residenti del piccolo borgo del campo dei Fiori che hanno premiato la lista “La Rocca” con un pieno di voti, 429 che tradotto in percentuale fa il 90,89 contro i 43 della “Nuova Orino” che si ferma al 9,11%.

Fra le novità, a fare il pieno di preferenze è stato Federico Raos, dirigente dell’Università dell’Insubria di Varese trasferitosi in paese da alcuni anni che col suo nome scritto 22 volte sulle schede viene incoronato come “mister preferenza”: un ottimo risultato per una new entry della politica locale.

Ecco il nuovo consiglio comunale.

Maggioranza,”Lista La Rocca” (429 voti):sindaco Cesare Moia. Consiglieri: Raffaella Meroni, Massimiliano Arosio, Giorgia Bagatin, Massimiliano Marco Bressan, Luana Pirola, Federico Raos,Luigi Sperati.

Minoranza, Lista Nuova Orino (voti 43): Alessandra Santamaria, Graziano Mario Covati, Alex Lenzi.

