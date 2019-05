Lavori in autostrada sulla Gallarate-Gattico

Seconda notte di lavori sulla Diramazione Gallarate-Gattico, per programmati lavori di ordinaria manutenzione.

Nella notte di martedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende-Vergiate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Milano, con orario 22:00-06:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, si potrà proseguire sulla SS33 del Sempione, con rientro sulla A8 Milano-Varese, allo svincolo di Gallarate, per proseguire in direzione di Milano;

-nelle due notti consecutive di lunedì 13 e di martedì 14 maggio, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano ovest” situata nel tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese, con orario 21:00-06:00.