Le migliori tariffe adsl per la casa e l’ufficio

Velocità, prestazioni affidabili e prezzo conveniente: sono queste le caratteristiche che distinguono una buona connessione ADSL, che si tratti di un’utenza residenziale o business. Grazie alle numerose offerte lanciate dai gestori, la tentazione di cambiare operatore è sempre dietro l’angolo, complice anche la facilità di confrontare le tariffe con l’aiuto dei comparatori online. Come scegliere il servizio migliore e valutare nel dettaglio la convenienza delle tariffe adsl per la casa e l’ufficio?

I fattori da considerare sono diversi e, naturalmente, le aspettative cambiano per chi necessita di una connessione ADSL o fibra per la propria abitazione o, al contrario, di un servizio rivolto all’utenza business. In entrambi i casi, una prima valutazione riguarda la scelta tra le due tecnologie. Le connessioni in fibra ottica, come noto, offrono prestazioni superiori a livello di stabilità della rete e di velocità in upload e download. Rappresentano dunque una scelta preferenziale per chi ha necessità di scambiare ingenti quantità di dati e non può permettersi sbalzi di velocità o discontinuità del servizio. A ogni modo, prima di orientarsi su un’offerta in fibra ottica è necessario accertare l’effettiva disponibilità del servizio nella propria zona, operazione che può essere fatta agevolmente tramite il sito del provider e gli appositi strumenti online per verificare la copertura.

Indipendentemente dall’infrastruttura utilizzata, la semplice tariffa mensile non è l’unico parametro da considerare per la scelta del contratto più vantaggioso. Molte promozioni internet, infatti, hanno una validità limitata nel tempo: trascorso il periodo in questione – ad esempio, il primo anno – i costi aumentano. Il primo dettaglio da verificare, quindi, è che il prezzo sia bloccato per sempre, o eventualmente le condizioni previste allo scadere della promozione. Trascorso questo periodo, inoltre, la velocità della connessione può risultare limitata, a meno di sostenere un costo mensile aggiuntivo per mantenere le stesse prestazioni.

Il secondo elemento utile al confronto è il costo di attivazione: più in particolare, il contributo richiesto per la disattivazione della linea già installata e per la migrazione da un altro operatore. A pesare sulla bolletta sono anche gli eventuali costi per il noleggio del modem wi-fi: a tal proposito, è bene considerare le prestazioni del dispositivo fornito dal provider e, se non sono in linea con le proprie aspettative, orientarsi su un’offerta internet più completa o dotarsi in autonomia di un modem router ad alte prestazioni. Non vanno trascurati, inoltre, i vincoli contrattuali previsti dall’offerta in questione: in particolare, le condizioni previste per chi decidesse di chiudere il contratto.

La scelta della migliore offerta ADSL casa o della connessione internet per l’ufficio dipende, naturalmente, anche dalla combinazione di servizi inclusi nella tariffa mensile. In particolare, dalla fornitura del servizio voce – con o senza chiamate illimitate verso fissi e mobili ed eventuali chiamate verso i numeri internazionali – e il servizio mobile, con un pacchetto più o meno consistente di giga per navigare con il proprio cellulare. Da non trascurare, infine, i servizi di intrattenimento e pay tv proposti in combinazione con l’offerta internet e telefono.

Una volta chiarite le proprie esigenze, lo strumento migliore per scegliere l’offerta più vantaggiosa sono i comparatori online, utili per avere una risposta immediata alle domande fondamentali: quali sono i servizi inclusi nel pacchetto? Il prezzo rimane fisso o ci sono sorprese per quanto riguarda la tariffa mensile al di là dello sconto iniziale? Il risparmio di tempo è garantito: anziché consultare i siti dei vari provider o affidarsi alle offerte telefoniche – non sempre agevoli da gestire –, è decisamente meglio farsi un’idea completa di ciò che offre il mercato e avere sott’occhio le differenze tra i vari contratti.