Licata resta al suo posto: “Andiamo avanti a lavorare”

Giuseppe Licata è riconfermato sindaco di Lozza. “Comunità e Comune Uniti per Lozza” di Licata ha battuto la lista della Lega capitanata da Mara Rossi: 524 i voti presi da Licata contro i 226 della Rossi.

“È stato un ribaltone rispetto alle europee – ha commentato Licata- Abbiamo lavorato bene e l’elettore ha saputo ben pesare i diversi ambiti e ci ha premiato. Questo risultato lo dedico a chi ha lavorato con me in questi anni; ringrazio tutto il mio gruppo per il sostegno e soprattutto Francesca mia moglie che mi ha supportato in questi anni. Cercherò di ultimare i progetti cominciati e lavoreremo sulla scia di quel che abbiamo fatto fino ad ora”.

Eletto anche Fabrizio Maroni, il figlio di Roberto Maroni che ha preso 51 preferenze.

