Lunedì partono i lavori per il nuovo parcheggio a Tornavento

Avranno inizio lunedì 6 maggio i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio a Tornavento: la durata stimata del cantiere è di due mesi.

L’annuncio della nuova struttura risale ormai all’autunno del 2018. L’area scelta si trova in via Dunant, un lotto di terreno stretto tra aree già edificate, nella parte “nuova” del paese, ma comunque vicino al minuscolo centro storico e alla piazza, raggiungibile a piedi.

«L’intervento porterà alla realizzazione di un area di sosta con oltre cento parcheggi, stallo per biciclette (e in futuro bike sharing) con colonnina di riparazione e manutenzione, servizi igienici, punto di ricarica auto elettrica, e posti riservati ai diversamente abili» spiegano dall’amministrazione.

«Il tutto sarà incorniciato da una quinta a verde, preservando in parte il verde esistente, illuminazione e videosorveglianza. Il parcheggio andrà, insieme alle altre opere previste nella frazione, a regolare e normalizzare i flussi di traffico che aumentano a dismisura, soprattutto nei giorni festivi e nella bella stagione, creando non pochi problemi. L’aumento della popolarità di Tornavento deve andare di pari passo con la sua fruibilità, il più possibile “dolce” (a piedi, o in bicicletta) dando la possibilità di avere dei parcheggi di prossimità accessibili e regolati, in pieno rispetto del codice della strada e della sicurezza stradale, e cercando il più possibile di evitare disagi alla popolazione residente».

Nella stessa direzione va anche la Zona a Traffico Limitato, valida solo al sabato e domenica, sulla via De Amicis, vale a dire la strada che dalla Dogana Austroungarica porta alla piazzetta.