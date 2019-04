Meno traffico a Tornavento: al sabato e alla domenica via De Amicis diventa pedonale

Si allarga la Zona a Traffico Limitato a Tornavento, al sabato e alla domenica.

La Ztl sarà istituita tra pochi giorni, su via De Amicis, verso la Dogana Austroungarica. «Tornavento, per l’attrattiva panoramica, ambientale e storica del luogo, costituisce motivo di crescente attrazione di visitatori. Piazza Parravicino, il tratto di via Goldoni e la Via De Amicis costituiscono elemento di pregio sotto il profilo architettonico ambientale e storico culturale locale, ma nel contempo occorre meglio preservare il patrimonio e la specificità del centro storico» spiega l’amministrazione. L’elevato traffico pedonale generato dalla posizione panoramica della piazza, nonché l’arredo urbano oramai presente da oltre un decennio, rendono impraticabile la presenza di traffico veicolare.

«A giorni sarà emessa l’ordinanza che darà piena attuazione alla Deliberazione di Giunta, approvata lo scorso 24 aprile, che, in accordo e collaborazione con la Polizia Locale, ha deliberato in tema di Zone a Traffico Limitato. È stata confermata la ZTL in Piazza Parravicino e nel tratto di via Goldoni che dà accesso alla piazza, con efficacia in tutti i giorni della settimana», per l’intera giornata.

Fin qui l’area della piazza, ben nota a chi passa in zona. La novità è invece che anche via De Amicis sarà in parte limitata al traffico: «Con efficacia nei soli giorni di sabato, domenica e festivi (ore 00.00/24.00), in Via De Amicis verrà vietata permanentemente la circolazione a tutti i veicoli a motore, con l’eccezione dei veicoli dei residenti».

È la strada che porta dalla piazza verso la Dogana Austroungarica, usata in parte come parcheggio ma anche molto frequentata dalle persone che a piedi vanno da Tornavento verso via Gaggio (e il parcheggio della dogana). Il tratto successivo della via, sterrato e fiancheggiato da alberi, è già oggi riservato quasi solo ai pedoni.

Sarà inoltre vietata la sosta, limitatamente alla porzione di ZTL costituita dalla Via De Amicis, nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

I residenti verranno contattati nei prossimi giorni dalla Polizia Locale per il rilascio dei permessi.