Macondo in Frera fino al 3 maggio

Macondo ha aderito alla proposta della Biblioteca Frera e si troverà al 3 maggio in biblioteca con una mostra espositiva e fotografica. «Avrete la possibilità di conoscerci meglio, di essere informati sulla nostra Associazione, sulla sua attività e sulle sue finalità – spiegano da Macondo -. Vi raccontiamo di noi, della nostra Bottega e del Commercio Equo e Solidale. Troverete esposti i prodotti equo-solidali che la Bottega propone in vendita, prodotti che noi preferiamo chiamare “progetti”, perché dietro a ciascuno ci sono le storie delle persone e delle comunità che vi lavorano, in condizioni di dignità, equità e sostenibilità. L’Associazione Macondo, che gestisce “Macondo – Bottega del Commercio Equo e Solidale”, è presente a Tradate dal 2005. Nasce con lo scopo di proporre un approccio alternativo al commercio convenzionale, per garantire ai produttori un giusto guadagno e condizioni di lavoro dignitose sostenendo progetti di auto sviluppo, e per sensibilizzare verso nuovi stili di vita attraverso il consumo critico».