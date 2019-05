Marco Fazio festeggia: “Il paese ci ha premiati”

Il pomeriggio se ne va via in un soffio perché quando cominciano ad arrivare le prime sezioni scrutinate non c’è storia: il sindaco di Germignaga è Marco Fazio. Già dalle prime ore del pomeriggio le prime due sezioni scrutinate parlavano chiaro: Seggio 1 Lista 1: 544 voti, Lista 2: 135. Seggio 2 Lista 1: 462, Lista 2: 97.

Un’ora più tardi arriva anche il seggio numero 3, l’ultimo con la lista 1 che arriva a 371 voti e la Lista 2 che ne totalizza 118.

Alla fine dei conti è un post su Facebook che parla chiaro e fa il bilancio: «1377 grazie! Ed ora continuiamo il lavoro per la nostra Germignaga!».

Al tavolo del bar Damin la vittoria viene bagnata con un sobrio brindisi a cui è stata inviata anche la nuova leva che si è battuta bene a parole – rispondendo puntualmente alle domande delle interviste di Varesenews – e coi fatti, che in queste circostanze si chiamano voti: con fair play Lorenzo Tirotta brinda insieme al vincitore.

«Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata data, ora ricominciamo a lavorare».

Questo il nuovo consiglio comunale:



Maggioranza, lista “Iniziativa democratica per Germignaga” (1377): sindaco Marco Fazio. Consiglieri: Anfiteatro, Borin, Corbellini, De Marco, Ferrara, Pisoni, Romano, Soldati, Testa.

Minoranza, lista “Insieme per il futuro” (350 voti): Tirotta, Costantino, Giudici, Anzà.