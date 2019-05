Mercoledì sera il saluto ai giocatori della Openjobmetis

La partita persa a Bologna domenica sera ha tolto alla Pallacanestro Varese una qualificazione ai playoff che per diversi mesi era sembrata alla portata di mano dei biancorossi. Un mancato approdo che non cancella una stagione, quella giocata dalla Openjobmetis, comunque positiva visto il cammino effettuato tra campionato, Coppa Italia e Fiba Europe Cup.

Ora però è arrivato il momento del “rompete le righe” con l’ormai tradizionale appuntamento dedicato ai saluti. La società biancorossa e il trust dei tifosi “Il basket siamo noi” dà quindi appuntamento a tutti i supporters biancorossi per le ore 19 di mercoledì 15 maggio a Galliate Lombardo. Più precisamente, al locale “Muccala” di via della Novaglia 60, dove atleti, staff tecnico e dirigenti saranno a disposizione per un ultimo abbraccio da parte della gente che ha nel cuore il basket varesino.

Per molti giocatori si tratta, probabilmente, dell’addio a Varese (o dell’arrivederci: le vie del basket mercato sono infinite…): in particolare il gruppo straniero quasi certamente non sarà in biancorosso l’anno venturo. Alle 19, quindi, l’aperitivo per tutti i presenti offerto dal locale ospitante; chi vuole fermarsi a cena – dalle 20 – può approfittare della tariffa speciale di 10 euro con hamburger a scelta, patatine, birra media (o bibita), caffè e limoncello. È richiesta la prenotazione al numero 0332-947871.