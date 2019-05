Openjobmetis, finale amarissimo: perde a Bologna e resta fuori dai playoff

Fuori dai playoff con 32 punti in classifica. Uno degli scenari peggiori – quello con cinque squadre a quota 16 vittorie – condanna la Openjobmetis a un epilogo beffardo, durissimo da mandare giù, amaro come il caffè servito dalla Segafredo che fa il suo dovere, interpreta la partita lancia in resta (del resto non si attendevano sconti, ed è giusto così) e batte la banda di Caja in modo netto, 84-73. Senza una vittoria in proprio, Varese avrebbe avuto bisogno di qualche risultato favorevole dagli altri campi ma quando Trento ha espugnato Brindisi (con qualche minuto di anticipo rispetto al finale del PalaDozza) i playoff sono definitivamente sfumati.

Playoff che verranno giocati, tra le altre, da una squadra che ha il proprietario in carcere da mesi (Trieste) e da un’altra (Avellino) che ha falsato il campionato con pagamenti a singhiozzo, giocatori decisivi ingaggiati e poi rilasciati e via discorrendo. Mentre Pistoia si è salvata vincendo due partite nel ritorno, di cui una a tavolino. In questo quadro, a farne le spese è proprio Varese che questa sera ha avuto colpe proprie (le vedremo sotto) ma che nell’arco della stagione avrebbe meritato di qualificarsi alla seconda fase. Alla lunga però, sull’arco delle 30 partite ha visto emergere i difetti di una squadra sì guerriera ma con una coperta troppo corta.

A Bologna i biancorossi hanno sbagliato tanto, troppo, ed è ingiusto prendere questa partita a paradigma della stagione, oppure pensare che sia solo la sconfitta con la Virtus ad aver atterrato le speranza di post-season. Certo però, che Varese non si può permettere una gara con 11 rimbalzi in meno, con avversari che segnano da 2 con il 69%, con Archie che fattura 3 punti, gli italiani 2 in tutto e Moore che sparisce dopo un ottimo primo periodo. Quando anche Scrubb è apparso in difficoltà, si è capito che al PalaDozza non si sarebbe mai vinto. Nonostante un Avramovic commovente: Aleksa lascerà Varese dopo una prova da 30 punti, 4 rubate e 27 di valutazione. Un campioncino che è stato bello ammirare e coccolare, e che avrebbe meritato come i compagni di riprovare a dar battaglia nei playoff.

Si ripartirà senza di lui, si ripartirà con Caja, allenatore che ha dei difetti (lo sanno tutti), ma che dati alla mano in due stagioni e mezzo alla guida di Varese è sopra al 50% di vittorie. Il coach è uno che prosciuga fisicamente e mentalmente i suoi, è poco avvezzo ai compromessi, talvolta pecca in fantasia (perché non si è mai vista la zona?). Però ha preso una squadra con budget da salvezza e l’ha portata di nuovo alle soglie del paradiso, con un gioco efficace e a tratti bellissimo da vedere, non dimentichiamolo. Knockin’on Heaven’s Door, ma questa volta nessuno ha aperto. Peccato.

SEGAFREDO V. BOLOGNA – OPENJOBMETIS VARESE 84-73

(17-19, 45-37; 67-59)

V. BOLOGNA: Taylor 17 (6-7, 1-5), Punter 8 (0-1, 2-5), Martin 6 (0-3, 1-2), M’Baye 15 (3-5, 3-6), Moreira 11 (3-3); Pajola 3 (0-1, 1-4), Baldi Rossi 2 (1-2, 0-1), Cappelletti, Aradori 10 (2-2, 1-3), Berti, Cournooh 3 (1-1, 0-1), Qvale 9 (4-4). All. Djordjevic.

VARESE: Moore 8 (1-2, 2-8), Avramovic 30 (6-12, 3-6), Scrubb 9 (4-8, 0-2), Archie 3 (0-1, 1-2), Cain 10 (4-7); Iannuzzi (0-1), Salumu 11 (1-2, 3-3), Tambone (0-1, 0-2), Ferrero 2 (1-4, 0-2). Ne: Gatto, Natali, Verri. All. Caja.

ARBITRI: Rossi, Weidmann, Galasso.

NOTE. Da 2: B 20-29, V 17-38. Da 3: B 9-27, V 9-25. Tl: B 17-25, V 12-21. Rimbalzi: B 39 (10 off., Moreira 8), V 28 (10 off., Cain 11). Assist: B 17 (Punter, Moreira, Taylor 3), V 12 (Archie 5). Perse: B 11 (Taylor 4), V 5 (5 con 1). Recuperate: B 1 (Taylor 1), V 7 (Avramovic 4). Usc. 5 falli: Archie. F. tecnico: Scrubb (29.03), Archie (34.46). F. antisportivo: Archie (34.46).