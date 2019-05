Muratore morto sul lavoro, cordoglio della Ugl

«L’UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia della vittima che ha perso la vita sul posto di lavoro, siamo in presenza di un’ennesima tragedia».

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla morte dell’operaio edile di 48 anni che questa mattina a Olgiate Olona, in provincia di Varese, ha perso la vita dopo essere precipitato da un’impalcatura.

«Nel 2018 sono state 1133 le cosiddette ‘morti bianche’, più 104 rispetto all’anno precedente. Purtroppo, i dati Inail confermano che la strage nel 2019 continua: anche nei primi 4 mesi gli incidenti sul lavoro con esito mortale sono 212. Per questo, dobbiamo promuovere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e una formazione degli operai più adeguata, soprattutto dove il rischio di infortuni è elevato. L’UGL è in tour con ‘Lavorare per vivere’ volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno».