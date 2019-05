Incidente sul lavoro, muore 48enne

Infortunio mortale a Olgiate Olona.

È successo in via Nino Bixio, zona residenziale del paese della Valle Olona, intorno alle 8.30 del mattino. L’uomo era un operaio, caduto dal ponteggio di una casa in costruzione, da un’altezza di circa tre metri. Lascia moglie e figli con i quali viveva da molti anni a Busto Arsizio.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Presenti anche la Polizia Locale e gli ispettori dell’Ats, competenti per incidenti sul lavoro.

L’operaio è di origine albanese, da tempo residente a Busto Arsizio. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco di Olgiate Giovanni Montano.

(articolo aggiornato alle ore 9.30 di martedì 21 maggio)