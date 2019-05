Novità e conferme nei comuni del Varesotto

Il risultato delle elezioni comunali in provincia di Varese è un puzzle a tinte diverse. In molte realtà non si confermano i dati delle europee anche perché nei paesi più piccoli le vere protagoniste sono state le liste civiche.

La Lega conferma il proprio protagonismo anche se ha perso alcune amministrazioni dove aveva ormai una tradizione di governo.

DOVE LA LEGA VINCE

Sorrisi e abbracci a Tradate roccaforte di Stefano Candiani e Dario Galli. Giuseppe Bascialla sbaraglia gli avversari e vince al primo turno. Enrico Puricelli a Samarate anche senza Forza Italia vince e per un soffio evita il ballottaggio.

Conferme nette anche a Sesto Calende, Morazzone, Vengono inferiore, Caronno varesino, Mercallo e Bodio Lomnago. Mirko Reto con il simbolo del Carroccio strappa Casciano a una civica legata al centro sinistra.

DOVE LA LEGA PERDE

La Lega aveva giocato in modo forte il proprio logo, anche quando era all’interno di liste civiche. Dopo anni di governo ad Arcisate, Buguggiate, Gazzada Schianno, Castelseprio e Gornate Olona cambiano le amministrazioni. Una secca sconfitta per la Rosi Ferrazzi a Induno Olona.

DOVE VINCE IL CENTRO DESTRA

Il centrodestra strappa Cardano al campo a un centro sinistra diviso, mentre Maria Elena Castelli vince a Fagnano Olona con una lista del centro destra. Luigi Clerici strappa Uboldo a una lista civica legata al sindaco uscente Lorenzo Guzzetti. A Castronno festeggia Giuseppe Gabri.

DOVE PERDE IL CENTRO DESTRA

Dopo anni di amministrazione Arcisate cambia. Anche a Olgiate Olona il centro destra esce sconfitto.

COME E’ ANDATO IL M5S

Il M5S ha ottenuto risultati modesti in tutti i centri in cui si presentava. A Malnate si ferma all’8% dei voti. A Samarate il candidato del M5S è sotto l’8%, a Olgiate Olona va leggermente meglio con il 9,25%. Solo a Fagnano Olona superano il 10%.

AL BALLOTTAGGIO

Tra due settimane si tornerà al voto a Malnate dove Irene Bellifemine e Daniela Gulino sono separate da pochi voti.

LE CIVICHE VICINE AL CENTROSINISTRA

Alcune conferme per esponenti del Partito democratico che si presentavano con liste civiche. Marco Cavallin a Induno Olona vince in modo netto. La stessa situazione per Marco Fazio a Germignaga, Giuseppe Licata a Lozza e Giovanni Corbo, segretario provinciale del Pd, a Besnate. Dopo tanti anni di amministrazioni nel segno della continuità c’è un netto cambiamento a Carnago dove Barbara Carabelli batte Elena Castiglioni.

PER UN VOTO PER UN PAREGGIO

A Castelveccana Luciano Pezza ha vinto per un solo voto (555 a 554) su Maurizio Spozio. Una situazione delicata a Maccagno con Piero e Veddasca dove Passera e Compagnoni hanno preso entrambi 802 voti e così dovranno tornare alle urne.

BASSO VERBANO

I comuni del Basso Verbano hanno scelto la continuità. Da Monvalle a Sesto Calende hanno avuto la meglio i candidati espressione delle giunte uscenti e i sindaci in cerca di riconferma.