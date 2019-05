Il paese dei bambini raddoppia il GiustoInPerfetto

Nel mese di giugno raddoppia l’appuntamento con il GiustoInPerfetto per dare vita al Paese dei Bambini: a partire da sabato 1 giugno Castello Cabiaglio si dedica ai più piccoli con una serie di iniziative pensate apposta per loro e che esaltano la dimensione “a misura di infanzia” del borgo incastonato nel cuore del Parco del Campo dei Fiori.

E poi domenica 2 giugno, per tutta la giornata, le strade del paese ospiteranno una nuova edizione del mercato bio e solidale, con tante golosità buone e attività per grandi e piccini.

Sabato 1 giugno, dalle ore 16

IL PAESE DEI BAMBINI



Si comincia con “Il gioco del dipingere”, la mostra per adulti e bambini a cura di Chicco Colombo che sarà inaugurata sul sagrato della Chiesa San Carlo a partire dalle ore 16.

A seguire, a partire dalle ore 16.30, spazio al concorso artistico “Disegna una cartolina per Cabiaglio”, rivolto a tutti i bambini fino ai 12 anni di età (il disegno vincitore diventerà la nuova cartolina di Castello Cabiaglio e sarà lo sfondo delle prossime locandine del GiustoInPerfetto) e “Urban Art”, un laboratorio di pittura murale per i ragazzi delle scuole medie e superiori.

Alle ore 17.30 sarà offerta la merenda a tutti i bambini che potranno poi partecipare a “Trova l’oggetto”, un’avvincente Caccia al tesoro per le vie e i cortili del paese. E per tutto il pomeriggio in paese “Spazio Pallastrada”, con campi “urbani” di basket e minibasket e “LunaPark dei bambini” con giochi in legno, gessetti colorati slackline e tiro al barattolo.

La manifestazione prosegue sino a tarda sera grazie allo stand gastronomico e al Concerto di “Suonare la terra” (dalle ore 20 pizziche e tarantelle con Poppo Mortillaro alla chitarra, Elisa Garrapa e Francesca Parravicini alla voce e Giovanni Iapichino alle percussioni).

Alle ore 22 è prevista poi una passeggiata notturna a partire dalla piazza della Chiesa, con racconti e canti intorno al fuoco. E dalle ore 23 tutti a dormire nel prato per la Tendata in famiglia proposta dagli organizzatori nel pratone (per info e iscrizioni scrivere a giustoinperfetto@gmail.com)

Domenica 2 giugno, dalle ore 9.30

MERCATO DEL GIUSTOINPERFETTO

L’apertura del mercatino bio e solidale diffuso per le vie del paese, con i suoi prodotti alimentari e artigianali, biologici, locali, etici e sostenibili, sarà preceduto alle ore 9.30 “Rito delle origini e visita alla Cava di Cabiaglio”: la seconda tappa della passeggiata geologica con Donatella Reggiori (guida Aigae) con partenza dal parcheggio di Casa Betlem (in via S. Rocco 6).

Per tutta la giornata i visitatori potranno visitare la mostra “Il gioco del dipingere”, a cura di Chicco Colombo, il laboratorio di costruzione di fiori con la carta “La regina dei fiori”, il laboratorio di pittura “Urban art” e giochi in legno, inaugurati con il “Paese dei bambini” nella giornata di sabato.

Alle ore 11 in biblioteca sarà invece inaugurata la mostra “Guarda il cielo”, a cura di Atelier Bosco Verde con pitture, pensieri e poesie dei bambini “volpe” della scuola dell’infanzia Bosco Verde e, alle ore 12, premiazione del concorso “Disegna una cartolina per Cabiaglio” e apertura dello stand gastronomico.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, Chicco Colombo in piazza IV Novembre, guiderà adulti e bambini nel laboratorio “La pittura a teatro”. Per tutto il pomeriggio sarà presente anche l’ape di Gelandando, con i suoi gelati artigianali.