Paolo Bossi è il “mister preferenze”, subito dopo c’è Tarantino

Chi sono i mister (e miss) preferenza a Samarate, nelle elezioni che hanno visto eletto sindaco Enrico Puricelli?

Ai vertici c’è Paolo Bossi: l’ex vicesindaco con Solanti, da sempre tra gli alfieri di Samarate Città Viva, ottiene 190 preferenze.

Segue Leonardo Tarantino: l’onorevole, sindaco uscente, colleziona 158 voti personali. Seguono altri due nomi di Samarate Città Viva: Chiara Bosello con 111 e Giovanni Borsani (già candidato sindaco nel 2015) con 109.

Quinto nome invece viene dalla lista Per Enrico Puricelli sindaco: è Giovanni Trimboli, con 75 voti personali.

E chi sono i più votati delle singole liste?

Partiamo dalle liste per Zocchi. Di Città Viva si è già detto. Il candidato più votato di Progetto Democratico (la lista “del Pd”) è Rossella Iorio, con 65 voti. In L’altra Samarate è Albino Montani con 19, in Noi per Samarate invece è Samuele Gallo il più votato con 49 consensi. Infine Per Samarate con Zocchi: Concetta Donato ha portato 38 voti personali. Nella lista del Movimento 5 Stelle il più votato è Mariano Picone (31), seguito subito dopo da Alessio Sozzi (29).

Nella coalizione per Cariglino, l’alfiere azzurro Luca Macchi è il più votato di Forza Italia, con 43 preferenze. E il figlio Davide Macchi è il più votato di Samarate al Centro, con 47.

Nella lista di Alternativa per Samarate (Aiello sindaco) il più votato è Luigino Portalupi con 35 voti.

Infine la coalizione per Puricelli.

Della Lega con Tarantino mister preferenze si è detto (nella lista leghista segue Nicoletta Alampi, 64), così come della civica Per Puricelli con Trimboli.

In Fratelli d’Italia la più votata è Maura Orlando, 29 preferenze.

In Veri e concreti per Samarate Mario Faluomi prende 38 voti.

In Uniti per Samarate il mister preferenze è Vitale Monti, con 64 voti.