Passeggiate accompagnate nella splendida Conca dei Rododendri

La Conca dei Rododendri è una straordinaria opera di valorizzazione paesaggistica realizzata, a partire dagli anni ’30, dall’imprenditore tessile Ermenegildo Zegna: nell’ambito di un più vasto progetto ambientale, Zegna volle nei dintorni del suo Lanificio – ancora oggi a Trivero, in provincia di Biella – servizi utili a tutti gli abitanti, come una scuola, un cinema, un ospedale, una piscina, alberghi, ristoranti e molto altro. Obiettivo di Zegna, che si può definire il primo “mecenate ambientale”, era quello di creare una bellezza accessibile a chiunque. Costruì quindi una strada lunga 26 km per collegare le città con le “terre alte”, piantumò 500mila conifere, oltre a svariate centinaia di rododendri e ortensie. (Qui per approfondimenti sull’Oasi Zegna)

Percorrendo la Panoramica Zegna, lasciatosi alle spalle il Lanificio di Trivero, si svela la Conca dei Rododendri, una piccola valle dalle tinte fiabesche progettata dall’architetto Pietro Porcinai (che collaborò con Zegna per circa vent’anni) e seguita più di recente dall’architetto Paolo Pejrone.

Da metà maggio a metà giugno, la Conca fiorisce con un’emozionante palette di colori: i rododendri provenienti dal Belgio, soprattutto nella variante Ponticum (fucsia) e Hibridies, regalano una vista indimenticabile. Un’esplosione di bianchi in primis fino ai rossi, ai rosa, e ai viola; un colpo d’occhio che rimane impresso. Quest’anno, per coglierla appieno, vengono allestite le passeggiate accompagnate, promosse in collaborazione con Grandi Giardini Italiani: tre weekend (18-19 maggio, 25-26 maggio e 1-2 giugno) con due passeggiate al giorno (partenza alle 10 e alle 14.30 da Casa Zegna, a Trivero) nei quali si passeggerà per circa due ore lungo un agevole sentiero, accompagnati dalle guide naturalistiche che illustreranno la magia della fioritura e i suoi segreti. Il 25 e 26 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, parteciperà all’escursione anche un esperto botanico, che illustrerà la biodiversità del territorio compreso nell’Oasi Zegna.

Sempre domenica 26 maggio, un’altra novità del 2019: l’organizzazione di una passeggiata mattutina (ore 10) per persone con disabilità lungo un sentiero dedicato, ricco di rododendri e colori, percorribile in 45 minuti e provvisto di un comodo parcheggio riservato, accoglienza e punti di ristoro attrezzati. Altro evento importante, quello di domenica 2 giugno per la festa della Repubblica, con uno speciale concerto del Corpo Musicale di Portula alla Conca dei Rododendri, dalle 14.30 alle 16.30.

Le fioriture sono l’occasione giusta per guardare le opere site specific del progetto ALL’APERTO: artisti internazionali hanno disseminato il territorio delle proprie creazioni a Trivero e nei dintorni. La Conca dei Rododendri regala soprese inaspettate come l’opera di Dan Graham “Two Way Mirror/ Hedge Arabesque”: una struttura in acciaio e vetro a rifrazione differenziata avvolge i visitatori in un gioco di riflessi, moltiplicandone gli sguardi sul paesaggio circostante.

Alle passeggiate, pensate per unire cultura a conoscenza botanica, si possono aggiungere i sapori del territorio: a Casa Zegna verrà allestito un punto degustazione e, su prenotazione, si potrà fare un picnic con cestini di prodotti tipici. In tutto il mese delle fioriture, nei punti ristoro sul territorio si potrà trovare la speciale rassegna gastronomica con proposte legate a menu fioriti.

Info: 18-19 maggio, 25-26 maggio e 1-2 giugno. Orari delle escursioni: sabato e domenica 10 e 14.30con ritrovo a Casa Zegna a Trivero. Si consiglia un equipaggiamento da trekking.

La prenotazione è obbligatoria:

Equipe Arc-en-Ciel (015.0990725 -349.4512088- maffeo.geologo@gmail.com).

L’OASI ZEGNA

L’Oasi Zegna è una vasta area montana protetta, ad accesso libero, attraversata dalla strada Panoramica Zegna nelle Alpi Biellesi, raggiungibile con poco più di un’ora d’auto da Torino e Milano. Una montagna autentica da vivere in maniera slow, ideale per le famiglie, ma anche per gli sportivi e appassionati di natura, animata tutto l’anno da attività e iniziative, tra sport, divertimento, cultura del territorio e valorizzazione dei sapori tipici. L’Oasi Zegna, primo esempio di mecenatismo ambientale in Italia, dal 2014 è entrata nel circuito di promozione e sensibilizzazione adottato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano – ottenendone il patrocinio.

La fioritura della Conca dei Rododendri è un’occasione da non perdere per conoscere l’intero territorio, esteso per 100km2 sulle Alpi Biellesi, con panorami mozzafiato sulla Pianura Padana e sulla selvaggia Alta Valsessera. Una gita primaverile all’Oasi Zegna davvero accessibile a tutti, occasione per trascorrere una giornata insieme ai figli, o agli amici, all’insegna della natura, della bellezza, del movimento all’aria aperta.

