Perde il controllo ed esce di strada. Paura per una donna incinta

I vigili del fuoco sono intervenuti verso le ore 18:00 nel comune di Cadegliano Viconago, in via Viconago.

Per cause da accertarsi, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver sfondato una recinzione è precipitato per due metri in una proprietà privata.

In macchina c’era anche una donna incinta di sette mesi, oltre a due bambini piccoli seduti sui sedili posteriori. Fortunatamente nessuno si è fatto male seriamente.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario, arrivato da Luino e Cunardo. E’ intervenuto anche l’elisoccorso da Milano.