Piano asfaltature, si parte dal quartiere di Giubiano

Al via da martedì mattina (martedì 21 maggio) la prima fase del piano estivo per le asfaltature delle strade cittadine, un progetto che partirà da Giubiano e poi si estenderà agli altri quartieri. I primi cantieri interesseranno le vie Galmarini e Leonardo da Vinci. L’elenco proseguirà poi con le vie Maspero (nel tratto del Ponte-Cimone), San Giusto, Cadore, Bainsizza e Tonale. A queste prime strade nelle prossime settimane se ne aggiungeranno altre in diverse zone della città.

«L’estate – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – è la stagione delle asfaltature e anche quest’anno inauguriamo un intervento che migliorerà la quotidianità dei cittadini. Il piano riguarderà in particolare i quartieri, penso per esempio all’area di Giubiano, dalla quale inizieremo, e a quella di via Bainsizza. Il calendario delle opere andrà poi avanti per tutta l’estate, intensificandosi dopo la chiusura delle scuole e nelle settimane delle ferie. L’obiettivo è infatti rinnovare le nostre strade creando meno disagi possibili alla viabilità».