Pop art in mostra a Busto Arsizio

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio lo show room di Ceramiche & Co in via Tettamanti (angolo piazza san Giovanni) ospiterà “POP WAY, UN VIAGGIO A CINQUE STELLE NELLA POP ART”, una mostra di opere originali dei grandi maestri della Pop Art, come Andy Warhol, Keith Haring, Takashi Murakami e Mr. Brainwash.

Il vernissage si terrà il 10 maggio alle ore 19. L’evento è organizzato da Ceramiche & Co in collaborazione con Deodato Arte. L’ingresso al pubblico è gratuito e libero, sabato e domenica dalle 10 alle 22.