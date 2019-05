Rapina di Novazzano, confermato l’arresto

E’ stato confermato l’arresto dell’italiano di 48 anni sospettato di essere implicato nella rapina avvenuta il 6 aprile scorso in un distributore di benzina in via Cios, a Brusata di Novazzano.

La Polizia cantonale è risalita alla sua identità grazie ad un complesso lavoro di indagine. Il fermo è stato effettuato a Mendrisio da agenti della Polizia cantonale con il supporto della Polizia della città di Mendrisio.

L’ipotesi principale di reato nei confronti del 48enne, già noto alla giustizia per reati contro il patrimonio, è quella di rapina. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvendimenti coercitivi. L’indagine è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.