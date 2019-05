Salva Via Roma: “Il Comune ha tutti gli strumenti per sistemare la via senza tagliare gli alberi”

Alberi tagliati in via Roma e riqualificazione della stessa strada, anche il Comitato Salva Via Roma commenta la nota inviata dal Comune di Saronno:

«Il Comitato Salva Via Roma vuole fortemente la sistemazione dei marciapiedi e la riqualificazione della Via e ritiene che questo possa avvenire senza il taglio di 60 alberi di pregio e ultradecennali – si legge nella nota del comitato -. Il Comitato si è rivolto al TAR perché l’atto della amministrazione comunale ha previsto il taglio dei 60 Bagolari senza produrre nessuna motivazione, cosa che la Legge obbliga a fare. Per questi motivi il TAR ha decretato la sospensiva».

«A questo punto l’amministrazione ha tutti gli strumenti e le risorse finanziarie necessarie a riqualificare via Roma senza tagliare gli alberi – chiosa il comitato Salva Via Roma -, se questo non avviene è evidente che lo scopo prioritario del sindaco Fagioli non era quello di riqualificare via Roma (in continuazione di quanto già avvenuto in via Guaragna) ma quello di abbattere i 60 bagolari».