Via Roma, “mozione senza valore”

Riceviamo e pubblichiamo

Le premesse della mozione del consigliere Francesco Banfi sono sbagliate. Il consigliere Banfi pare sostenere che sia stato solo io a sostenere la compensazione ambientale e che quindi non ci sia nessun impegno da parte dell’amministrazione. È stato contraddetto in Consiglio Comunale dall’assessore Dario Lonardoni che ha garantito ancora per l’ennesima volta che le piantumazioni verranno fatte e che è in attesa delle proposte sulle essenze da parte di Legambiente.

L’assessore Pierangela Vanzulli ha fatto sapere che abbiamo già a bilancio fin dal 2018 circa 200.000 euro per le piantumazioni e che le 180 piante costeranno circa 50.000 euro, cifra del tutto prevista. Angelo Veronesi capogruppo della Lega ha ricordato che “il primo a voler intraprendere la compensazione ambientale è stato il sindaco che lo ha dichiarato in conferenza stampa, in diverse interviste e in consiglio comunale davanti a tutti”.

Cito, tra i tanti, gli articoli de Ilsaronno.it del 20 febbraio 2019 e de la Prealpina 21 febbraio 2019, dove il sindaco ha preso l’impegno di metterne a dimora altre 120, oltre le 60 da sostituire in via Roma, assieme all’assessore ai lavori pubblici Dario Lonardoni. VareseNews del 26 marzo 2019 riprende la stessa notizia. Appurato che sono sbagliate le premesse e la richiesta di impegno alla compensazione ambientale è una farsa, dato che il sindaco si è già impegnato di fronte a tutti, sussiste evidente una questione pregiudiziale alla mozione – ha dichiarato Angelo Veronesi – chiedendo al consigliere Francesco Banfi di riconoscere l’errore e ritirare la mozione. Al diniego di riconoscere l’errore, Angelo Veronesi ha richiesto di votare la questione pregiudiziale in quanto le premesse sono sbagliate e le richieste della mozione sono già state fatte proprie dal sindaco che ha già impegnato l’amministrazione. È palese quindi la nullità formale e sostanziale del deliberato contenuto nella mozione tale da impedire l’adozione della mozione in forma pregiudiziale.

Angelo Veronesi

Capogruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania di Saronno