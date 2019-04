Il Comune blocca il taglio degli alberi di via Roma

Stop al taglio dei bagolari di via Roma a Saronno: l’annuncio è arrivato dall’Amministrazione comunale che ha sospeso i lavori previsti per martedì mattina.

“In merito alla riqualificazione dei marciapiedi e della pista ciclabile di via Roma, nel tratto di strada tra via Guaragna e via Manzoni, i lavori sono sospesi in attesa del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale. Tale decisione è stata assunta nel rispetto che la stessa Amministrazione ha nei confronti del Tar”.

Questa la stringata nota dell’Amministrazione sabato il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli aveva commentato così il ricorso: «L’ho guardato velocemente con alcuni dipendenti del Comune. C’è tutto un preambolo che parla delle piante e del valore delle piante ma che non è la sostanza. La sostanza riguarda alcuni errori che si sarebbero stati nell’assegnazione della gara. Adesso vediamo cosa dirà il Tar insomma».

Duro comunque il suo giudizio: «Mi sembra l’ennesimo passo per mettere i bastoni tra le ruote all’Amministrazione. Capisco che chi ha del sentimento per quelle specifiche piante ma qui nulla si sta togliendo all’ambiente e alla città».