“Festa della Liberazione”, il programma del 25 Aprile a Saronno

Dopo la giornata dedicata ai neo maggiorenni e l’inaugurazione della mostra sulle Madri Costituenti (che prosegue in Sala Nevera fino al 26 aprile), Saronno celebra la ricorrenza del 25 aprile con una mattinata di appuntamenti istituzionali e commemorativi. Il programma, promosso dal Comune, prevede ritrovo, corteo e momenti ufficiali nei luoghi simbolo della città, con il coinvolgimento della cittadinanza.

Sabato 25 aprile la giornata si apre alle 9.40 con il ritrovo in piazza Libertà, seguito dall’alzabandiera. Alle 10 è in programma la Messa nella chiesa prepositurale, primo momento collettivo di raccoglimento.

Al termine della funzione religiosa prenderà il via il corteo che attraverserà alcune delle principali vie cittadine: corso Italia, piazza San Francesco, via Diaz e viale Rimembranze, fino a raggiungere piazza Caduti Saronnesi.

Un percorso che tocca luoghi significativi e che ogni anno rappresenta un momento centrale delle celebrazioni, con la partecipazione di associazioni, istituzioni e cittadini.

La mattinata proseguirà con le onoranze ai Caduti, attraverso la deposizione di corone d’alloro in diversi punti simbolici: dal monumento a Salvo D’Acquisto al monumento ai Caduti saronnesi per la Libertà.

Le celebrazioni si concluderanno in piazza Caduti Saronnesi con i discorsi commemorativi, dedicati al significato storico e attuale della Liberazione.

In caso di maltempo, è previsto l’annullamento del corteo.