Scontro in campo, interviene l’elisoccorso

Un ragazzo di 14 anni è stato portato in ospedale a Varese, dopo uno scontro di gioco al campo sportivo di Gavirate.

È successo intorno alle 16.20, era in corso la partita Gavirate-Valceresio: il giovanissimo ha avuto uno scontro molto violento durante una azione di gioco. Si era ripreso ma, dopo essere uscito dal campo, una volta negli spogliatoi ha perso conoscenza.

È stato fatto intervenire l’elisoccorso, oltre a una ambulanza. Il ragazzo è stato poi portato in ospedale al Circolo di Varese: non è in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata.